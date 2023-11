La Fiorentina ha subito un colpo durante l'allenamento, poiché il difensore Fabianosi è fermato a causa di un infortunio alla caviglia. Al momento, l'entità del danno non è chiara e richiede una valutazione più approfondita. Questo imprevisto potrebbe mettere in dubbio la partecipazione di Parisi alla prossima partita contro la Juventus. L'incertezza sulla sua disponibilità per la sfida imminente aggiunge tensione al momento cruciale per la squadra viola. La Fiorentina dovrà aspettare ulteriori aggiornamenti per capire se Parisi potrà partecipare al tanto atteso scontro con la Juventus.