Nikola Milenkovic è stato a lungo tra gli obiettivi di mercato della Juventus per rinforzare la difesa. Il talento classe '97, però, ha vissuto una seconda parte di stagione da incubo con la maglia della Fiorentina e, al momento, Fabio Paratici si è diretto su altri obiettivi, in particolare Matthijs de Ligt dall'Ajax. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Milenkovic è prossimo al rinnovo con il club viola, che ha intenzione di confermarlo in vista della prossima stagione e non accetterà offerte sul mercato.