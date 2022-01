Mentre le trattative sull'asse Torino-Firenze si fanno più calde di ora in ora, spuntano i primi nomi per il sostituto alla Fiorentina di Dusan Vlahovic, che sembra ormai destinato a raggiungere la Juve già in questi ultimi giorni di gennaio. Secondo La Gazzetta dello Sport, in casa viola si parla soprattutto di Arthur Cabral (Basilea) e Arek Milik (Marsiglia, ex Napoli), già seguito dai bianconeri in questa e in precedenti sessioni di mercato.