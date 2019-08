Un ex Juve è pronto ad accasarsi alla Fiorentina. Come appreso da firenzeviola.it, nella giornata di oggi è previsto un incontro tra Pradé, Barone e Davide Lippi per decidere il destino di Martin Caceres. Il difensore uruguaiano, classe 1987, è attualmente svincolato. Nella sua triplice esperienza bianconera, il difensore, nativo di Montevideo, ha collezionato 119 presenze condite da 7 goal.