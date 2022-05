Niente Fiorentina-Juve per Youssef Maleh. Come ufficializzato dal Giudice Sportivo, il centrocampista viola dovrà infatti saltare per squalifica la sfida di sabato sera allo Stadio Franchi, avendo rimediato un'ammonizione da diffidato nel match di ieri contro la Sampdoria. Per il marocchino classe 1998, quindi, la stagione di Serie A si è conclusa con una giornata di anticipo: lo si rivedrà in campo direttamente il prossimo anno.