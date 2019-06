Un retroscena dal passato. Rocco Commisso è diventato ufficialmente il nuovo proprietario della Fiorentina, annunciato con un comunicato sul sito: "ACF Fiorentina ha annunciato oggi che Rocco B. Commisso è il nuovo proprietario del club. Il closing è avvenuto a Milano. Pochi minuti fa, è stata conclusa la trattativa con le ultime firme e i Della Valle non sono più i proprietari della Fiorentina".



Il nuovo patron della viola è però anche un tifoso bianconero, che qualche anno fa avrebbe voluto prendersi un pezzo di Juve. In un'intervista concessa due anni fa a We The Italians, infatti, rivelò: "Sono stato contattato numerose volte per comprare una squadra italiana. Sa perché li ho rifiutati? Perché sono un fedele fan della Juventus fin da quando ero giovane e giocavo a calcio sulle spiagge sabbiose della Calabria".



L'INCONTRO - "Ho incontrato gli Agnelli, i proprietari della Juventus, ma francamente non hanno bisogno dei miei soldi. La mia proposta alla Juventus non era quella di comprare la squadra. Volevo fare qualcosa di simile a quando Gheddafi comprò un pezzo di Juventus 20-30 anni fa. Mi piacerebbe davvero poter dire di essere stato il più grande proprietario di minoranza della Juventus: ma non per far funzionare il club, perché penso che gli Agnelli siano persone fenomenali e abbiano fatto un ottimo lavoro nel guidare la Juventus tra le migliori società al mondo".