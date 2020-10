Chiesa alla Juve: è ufficiale. Questo, il comunicato della Viola:Così si chiudono sette anni d'amore: dalle formazioni giovanili al debutto in prima squadra. Poi le grandi sgroppate, e i gol. La Fiorentina perde uno dei giocatori simbolo della sua formazione, eppure non c'è saluto, né abbraccio virtuale. Restano solo le parole dei tifosi, in questo video qui , con 'vergogna' e 'traditore' a chiudere una storia che avrebbe meritato altro finale.