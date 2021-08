-Fiorentina, sarà addio! Ore decisive per il trasferimento del difensore serbo al... West Ham. Lo racconta il Corriere Fiorentino, secondo il quale il giocatore si trasferirà a Londra per 16 milioni di euro. Salta quindi l'ipotesi di un passaggio alla Juventus, che aveva pensato a Milenkovic per sostituire Demiral ceduto all'Atalanta. Ora non è escluso che Allegri possa restare così con quattro centrali: Bonucci e De Ligt titolari, Chiellini prima alternativa e Rugani quarta scelta; più il 2002 Dragusin.