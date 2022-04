La vendita dei biglietti per la Semifinale di ritorno di Coppa Italia in casa della Juventus è iniziata ieri, ma per la Fiorentina è durata un lampo. Già sold out il settore dedicato ai tifosi viola, 1016 i tagliandi messi a disposizione andati esauriti in pochissimi minuti. L’edizione odierna de Il Corriere Fiorentino sottolinea anche il rinnovato entusiasmo che si respira a Firenze dopo la strepitosa vittoria contro il Napoli. La “festa” al ritorno della squadra in città non succedeva da tempo, dall'antivigilia di Natale 2020 dopo la vittoria per 0-3 in casa della Juventus.