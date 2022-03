La rabbia è tanta. Abbiamo lottato molto duramente per tutta la partita, ma non abbiamo ottenuto il risultato.

Il centrocampista della Fiorentina Lucas Torreira ha voluto lasciare sul suo profilo Twitter un messaggio. Le sue parole:"La rabbia è tanta. Abbiamo lottato molto duramente per tutta la partita, ma non abbiamo ottenuto il risultato. Questo non è finito. Uniremo le forze, impareremo dai nostri errori e saremo pronti per il ritorno. Andiamo, è possibile!".