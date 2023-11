È giàa Firenze, dove quest'oggi la squadra viola si è allenata davanti ai propri sostenitori - circa 1.500 quelli presenti al Viola Park - in vista della sfida di campionato di domenica sera. Grande l'entusiasmo da parte dei tifosi, già in clima partita con tanto di cori come il sempre gettonato "chi non salta è bianconero". Come racconta Firenzeviola.it non sono mancate "dediche" speciali ai grandi ex del recente passato, Dusane Federico, che di certo non saranno accolti allo stadio "Artemio Franchi" con particolare affetto.