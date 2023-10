La Fiorentina è già concentrata sulla prossima sfida contro la Juventus, fissata per domenica prossima. Mercoledì, la squadra aprirà le porte del Viola Park per il primo allenamento accessibile al pubblico all'interno del nuovissimo centro sportivo, inaugurato all'inizio di questa stagione calcistica. Questa iniziativa offre ai tifosi viola l'opportunità di sostenere la propria squadra in vista della tanto attesa sfida di campionato. Il comunicato ufficiale della Fiorentina recita:"Il 1° novembre, mercoledì, per la prima volta assoluta, il Viola Park ospiterà un allenamento a porte aperte con la partecipazione della prima squadra Viola. La sessione, che si terrà presso lo Stadio Curva Fiesole, inizierà alle ore 15.00. Saranno disponibili biglietti gratuiti fino a esaurimento posti, per consentire ai tifosi di partecipare all'evento."