Piatek a rischio per la semifinale di Coppa Italia? Secondo quanto riportato da fonti polacche, l'attaccante della Fiorentina rischia uno stop di almeno due o tre settimane a causa di un infortunio patito con la sua Nazionale nell'amichevole disputata ieri sera, per cui ha dovuto ricevere diversi punti di sutura vicino al tallone d'Achille. Le sue condizioni saranno valutate al rientro in Italia, ma la sua presenza per le prossime partite della squadra viola - compresa la sfida contro la Juve - sembra in forte dubbio.