Con l'arrivo di Kaio Jorge la Juventus ha completato il reparto offensivo. Lo sguardo però è già rivolto alla prossima stagione, connel mirino. I bianconeri infatti stanno seguendo da vicino la situazione legata al futuro dell'attaccante della Fiorentina, che secondo quanto racconta il Corriere dello Sport è pronta a proporre all'attaccante un super aumento d'ingaggio per convincerlo a rimanere in viola per un'altra stagione. Su Vlahovic, ci sono anche Tottenham, Inter e Atletico Madrid che vorrebbero prenderlo subito.