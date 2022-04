Ci sarebbe un'importante novità sul futuro di Vincenzo Italiano: secondo quanto riferito nell'edizione odierna di Tgr Rai Toscana, all'interno del contratto dell'allenatore della Fiorentina ci sarebbe una clausola utilizzabile tra l'1 e il 15 giugno, per liberarsi ed eventualmente accordarsi con un'altra squadra. La Fiorentina avrebbe specificato, per tutelarsi, che per svincolarsi l'allenatore dovrà presentare un'offerta pari a 10 milioni di euro, pagabile in una sola tranche.