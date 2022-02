L'attaccante della Fiorentina Riccardo Sottil ha parlato ai canali ufficiali della società viola. Queste le dichiarazioni del giovane: "Ora siamo nel periodo caldo della stagione, abbiamo un preciso obiettivo da raggiungere e non nascondiamo nemmeno la volontà di voler arrivare fino in fondo alla Coppa Italia. La Juve è forte, ma abbiamo tutte le qualità per fare bene e con questa coesione e con questo entusiasmo possiamo toglierci molte soddisfazioni".