Riccardoha parlato ai microfoni di Sky dopo. Ecco le sue dichiarazioni: "Prendendo gol subito non è facile, ma il mister ci ripete spesso di reagire e non smettere. L’abbiamo pareggiata e nel secondo tempo abbiamo spinto tanto, c'è il rammarico per la mancata vittoria ma è un pareggio che ci dà consapevolezza. Cosa ci è mancato? Oggi pioveva, poi è uscito tanto caldo, questo sicuramente non aiuta. Però abbiamo creato, la Juventus si è messa a difendere a cinque, ma siamo contenti della prestazione. I gol? Non sono più un ragazzino, a livello di crescita mi aiuta tanto la fiducia del mister e della squadra. Devi sempre dare e fare di più, l'uno contro uno è una mia caratteristica e la miglioro e perfeziono ogni giorno. Con un pizzico di cattiveria in più il gol arriverà".