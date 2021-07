Come possibile quarta punta la Juventus sta pensando anche a: un profilo giovane, relativamente low cost, ma una garanzia per il presente e soprattutto per il futuro. I bianconeri valutano la situazione, con la Fiorentina che però non vorrebbe darlo via e prova a blindarlo. Secondo La Nazione, il club viola potrebbe allungargli il contratto fino al 2025 aumentando l'ingaggio e inserendo una clausola rescissoria, alta, per allontanare la Juve e le big interessate al giocatore.