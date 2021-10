Lapotrebbe essere costretta a rinunciare a Bartlomiejper il match contro la. Alla partita, sempre una delle più attese in casa viola, manca ancora un mese, ma le condizioni del portiere non fanno presagire nulla di buono. Come annunciato dallo stesso club, infatti, l'estremo difensore polacco, in ritiro con la, ha rimediato unmuscolare alla coscia, nello specifico una lesione di secondo grado della giunzione miotendinea del retto femorale. Dragowski ha già iniziato il percorso riabilitativo e verrà rivalutato nei prossimi giorni.