L'intreccio di mercato. Juventus e Fiorentina vedono incrociarsi le proprie strade, tra ex come obiettivi e colpi in comune. Secondo quanto riporta Firenzeviola.it, Beppe Iachini, allenatore della Viola, vorrebbe un super colpo per il suo attacco. I sogni portano ad Arkadiusz Milik ed Edin Dzeko, obiettivi della Juve, ma anche a Mario Mandzukic. Ex bianconero, attualmente svincolato, piace anche all'Inter.