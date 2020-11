In sei rompono la quarantena. Fuga non autorizzata da Firenze per sei calciatori della Fiorentina, che rompono la bolla dell'isolamento e violano la quarantena per rispondere alla chiamata delle proprie nazionali. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, si tratta di Pulgar, Caceres, Martinez Quarta, Vlahovic, Milenkovic e Amrabat. Cosa succede ora? Esattamente come accaduto ai giocatori bianconeri un mese fa, Ronaldo e altri cinque giocatori della Juventus segnalati dalla Juve alle Asl competenti, i calciatori viola che hanno violato la quarantena sono stati segnalati dalla Fiorentina alla Asl e alla Procura Figc, una mossa che tutela la società toscana.