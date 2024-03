L'estremo difensore della Fiorentina Katjaha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sulla Juventus Women. Le sue parole:"Faccio i complimenti alla squadra. In partita dall’inizio. Domenica scorsa era l’apri pista. Oggi subito sul 2-0 che ci ha dato continuità e poi abbiamo segnato ancora. Sono felice di aver potuto aiutare la mia squadra in una partita cosi delicata ed importante. Per la squadra, lo staff, il club. Per come sta andando tutta la stagione. Volevamo crescere come squadra e da inizio anno ad adesso stiamo crescendo. Io voglio sempre giocare, il lavoro passa attraverso gli allenamento. A Firenze ci stiamo allenando benissimo e le prestazioni sono date da questo. Sono felice. Non cambia nulla, le scelte le fanno i mister e io voglio farmi trovare pronta”.“Ci crediamo. Forse non siamo consapevoli della nostra forza. Lo stiamo lentamente dimostrando a tutti. Ad inizio anno Juve e Roma erano due passi avanti ora non più. Vorremo andare in finale e vogliamo vincerla”.