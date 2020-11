Serpeggia il malumore in casa Fiorentina, e non potrebbe essere altrimenti. Commisso ha investito per costruire una squadra competitiva e l'obiettivo dei Viola è quello di tornare in Europa. Le prestazioni della squadra di Iachini, però, sono state tutt'altro che esaltanti e la sconfitta di ieri sera per 2 a 0 contro la Roma mette a serio rischio il posto del tecnico ascolano. Secondo quanto riporta su Twitter la giornalista Rai, Sara Meini, le prossime ore saranno decisive per quel che riguarda la panchina viola. Il dubbio sarebbe quello se tenere Iachini per la sfida con il Parma o affidarla subito al tecnico della Primavera, Alberto Aquilani. L'ex centrocampista della Juventus guiderebbe il periodo di transizione prima che la società ingaggi un top: in pole ci sarebbe ancora Maurizio Sarri che, nel frattempo, continua a trattare con i bianconeri per la rescissione del contratto.