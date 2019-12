è il grande obiettivo di Fabio Paratici. La Juventus ci ha provato in passato e ci proverà in futuro a strapparlo alla Roma, nonostante il rinnovo firmato pochi mesi fa con i giallorossi. Il classe '99 intanto continua a stupire in campo, e anche ieri nella vittoria contro la Fiorentina è stato uno dei migliori in campo.8 - Corriere dello Sport: "Schiaffeggia la squadra che lo ha scartato da bambino: prima con l'assist per Dzeko, pooi con lo slalom che genera la punizione di Kolarov. In più, va a chiudere la partita in contropiede di sinistro".7,5 - La Gazzetta dello Sport: "Ha una potenza da paura. Segna l'ultimo gol. Ed è lui a servire l'assist a Dzeko e a conquistare la punizione per il gol di Kolarov. Per numero di reti realizzate ha già eguagliato la passata stagione".8 - Tuttosport: "Il poker è suo. In precedenza pure una gran giocata dell'ex viola nell'assist a Dzeko. Conquista anche la punizione su cui segna Kolarov. Adesso i viola hanno un motivo in più per averlo lasciato partire troppo in fretta".7,5 - Calciomercato.com: "Partita fantastica del numero 22, impreziosita dal gol in chiusura. Palloni geniali, lanci, assist e gol, lo descrive perfettamente la parola “fenomeno”.