In passato la Juventus è stata ad un passo dall'acquisto di: era fatta per il suo arrivo dal Sassuolo ma la scelta del giocatore che ha preferito la Roma ai bianconeri è stata decisiva. Oggi il classe '96 ha una clausola di 30 milioni sul suo contratto con la Roma, cifra che ingolosisce tante big europee tra le quali anche la Juventus. Il giocatore intanto continua ad incantare in campo, gol e grandi giocate ieri sera nella vittoria della Roma a Firenze.8 - Corriere dello Sport: "Cominciamo a chiamarlo come merita: campione. E' ancora abbagliante nei momenti giusti. Con il passaggio prima dell'assist e soprattutto con il piattone del 3-1. E stavolta la rete, la prima in campionato, è tutta sua. Esce acciaccato, di nuovo problemi al piede sinistro".7 - La Gazzetta dello Sport: "Propizia il primo gol con un tocco elegante. E chiude la gara con un rasoterra velenoso".8 - Tuttosport: "Segna la terza rete giallorossa, lancia Zaniolo nel primo gol e si conferma uno dei migliori sulla gestione dei palloni".7 - Calciomercato.com: "Partita maiuscola nel centrocampista, che prima si inventa un pallone geniale per liberare Zaniolo in occasione del primo gol, poi chiude la gara con un destro chirurgico, con la complicità di Dragowski. Esce acciaccato".