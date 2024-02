Pochi istanti fa la Fiorentina ha diramato un comunicato ufficiale per annunciare il ricovero in ospedale di Kouamè, colpito da malaria.‘ACF Fiorentina comunica che, in seguito a comparsa di febbre e malessere generale nella notte tra il 20 e 21 febbraio, il calciatore C. Kouamé è stato sottoposto nella mattina di oggi al test per valutare una possibile infezione malarica, alla quale è risultato positivo. Il calciatore è stato ricoverato per le cure opportune e verrà rivalutato nei prossimi giorni’.