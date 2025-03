CorSera - La Fiorentina studia il ricorso dopo la multa per la coreografia anti Juve. Ma c'è chi rischia il Daspo

GETTY

Perché la Fiorentina è stata multata

. Con il rischio concreto dunque, alla prossima sanzione, di una chiusura per il settore più caldo del tifo viola.Questo il provvedimento preso ieri dal Giudice Sportivo per laesposta domenica allo stadio Franchi dalla Curva della, riportante un insulto verso la, oltre che per "cori beceri nei confronti di calciatori e tifosi della squadra avversaria" e per il lancio di "tre fumogeni nel settore dei sostenitori della squadra avversaria".

Ci sarà ricorso?

Durante la partita, infatti, come riporta Il Corriere della Sera, si erano sentiti distintamente cori inneggianti la tragedia dell’Heysel, contro l’ex juventinoe di stampo razzista verso l’ex di giornata(già preso di mira all’andata, partita dopo la quale la Fiorentina pagò 20.000 euro di multa), comunque escluso dall'undici titolare e mandato in campo quando ormai il risultato pendeva nettamente dalla parte dei padroni di casa.E mentre da Torino si erano subito attivati con la Digos cittadina per chiedere rispetto e spiegazioni sull'accaduto, fino appunto al provvedimento arrivato nel pomeriggio di ieri, la Fiorentina sta studiando le carte e non esclude il. Ci sono infatti precedenti ( allo Stadio Olimpico di Roma come a San Siro ) in cui le curve hanno messo in scena coreografie identiche, senza essere sanzionate. Fiorentina-Juventus, insomma, non è ancora finita. Anche perché intanto - come riporta sempre il Corriere -, organizzazione del tifo bianconero, ha annunciato una doppia azione legale contro la società viola "per non aver prevenuto la coreografia" e contro la Citta Metropolitana di Firenze per responsabilità oggettiva. Al vaglio delle forze dell’ordine anche le immagini delle telecamere a circuito chiuso del Franchi: la coreografia non è oggetto di, ma chi ha lanciato fumogeni verso la tifoseria avversaria rischia parecchio.





