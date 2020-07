Franck Ribery sfoga tutta la sua rabbia. I ladri gli hanno svaligiato la casa dopo la trasferta contro il Parma, un episodio che potrebbe compromettere il suo futuro alla Fiorentina. Su Twitter il francese ha scritto un duro messaggio al riguardo: “Al ritorno dalla vittoria contro il Parma, sono rientrato a casa mia. La mia casa in Italia - le sue parole tradotte da Viola News - paese nel quale ho deciso di proseguire la mia carriera dopo tanti anni a Monaco. Ecco quello che ho trovato… Dunque, mia moglie ha perso qualche borsetta, qualche gioiello, ma grazie al Cielo niente di essenziale. Quello che mi scuote è l’impressione di essere nudo, di avere i pantaloni abbassati, e questo, questo non lo accetto! Grazie a Dio, mia moglie e i miei figli sono al sicuro a Monaco, ma come faccio ad essere sereno oggi? Come faccio/facciamo a sentirci bene qui, oggi, dopo tutto questo? Non corro dietro i milioni, grazie a Dio non mi manca niente, in compenso corro sempre dietro a un pallone, perché è la mia passione. Ma, passione o meno, la mia famiglia passa avanti a tutto, e noi prenderemo le decisioni che saranno necessarie al nostro benessere“.