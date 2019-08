Franck Ribery, grande acquisto del mercato estivo della Fiorentina, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione in viola ache della Juventus e di Cristiano Ronaldo: "Voglio ringraziare la dirigenza. Abbiamo parlato tanto, alla fine abbiamo trovato l'accordo. Sono molto felice di essere qui, ho visto tanta motivazione e fiducia nei miei confronti. Questo è il motivo per cui sono qua. Poi mia moglie si trova benissimo, ama Firenze. Quindi ho pensato anche alla mia famiglia. Sono venuto in Serie A perché ci sono grandi squadre. Ma sono qui per aiutare la Fiorentina, non per essere la concorrenza di Ronaldo. Serie A? Si tratta di un grande torneo con grandi calciatori. L'Inter ha fatto un bel mercato come il Napoli e la Juventus, che si è ripetuta. Qui in Italia la gente ama e vive per il calcio. E' una bellissima esperienza e io voglio divertirmi in campo. Ci sono squadre che ogni anno lottano per vincere la Champions, questo la dice lunga sul livello della competizione".