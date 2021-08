Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso non ha ancora digerito il trasferimento di Federico Chiesa alla Juventus, e così a distanza di tempo prova a fare uno 'sgarbo' ai bianconeri a raccontarlo è Sportitalia, secondo la quale i viola starebbero provando a fare un tentativo per strapparea Cherubini. Il giocatore vuole solo la Juve e aspetta l'ok del Barça per tornare a Torino, ma la Fiorentina prova il blitz per soffiare il bosniaco ai bianconeri.