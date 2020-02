di LB, inviato a Vinovo

Edoardo Pierozzi, terzino destro della Fiorentina Primavera, ha parlato così dopo la conquista della finale di Coppa Italia contro la Juventus: “Siamo felicissimi, non c’è gioia più grande. Dopo un anno di alti e bassi arrivare a conquistare nuovamente una finale e difendere il titolo è una soddisfazione enorme per noi. Questo risultato rappresenta una spinta fortissima per il proseguo del campionato, per continuare il percorso iniziato sabato scorso con la vittoria con il Torino. Vogliamo dare più continuità per uscire dalle zone basse della classifica e tornare alle posizioni che ci competono. Commisso? Ho letto le sue dichiarazioni, per noi è un fortissimo orgoglio dare questa gioia al Presidente, ogni giorno ci mostra la sua vicinanza. Questa vittoria va anche a lui e la sua famiglia, che ci seguono".