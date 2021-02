Alberto Aquilani, centrocampista che ha legato il proprio nome soprattutto alla Roma ma che ha giocato anche nella Juventus nella stagione 2010-2011 (l'ultima non scudettata dei bianconeri) è oggi allenatore della Primavera della Fiorentina. In seguito alla rissa scoppiata nella sfida col Torino dell'ultimo turno di campionato, Aquilani è stato squalificato ma si trova comunque al seguito della squadra viola impegnata oggi a Vinovo contro la Juventus. Al suo posto siede in panchina il vice Marcello Quinto.



