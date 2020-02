di LB, inviato a Vinovo

Mister Bigica, allenatore della Fiorentina Primavera, ha parlato subito dopo il pareggio di Vinovo: "In palio c'era difendere il titolo, avevamo faticato tanto. Partivamo da un 49%, dovevamo fare un gol. Approccio giusto, siamo riusciti a ribaltare il campo e abbiamo meritato la finale. Spalluto? Galvanizzato dal gol in settimana. Ha fatto una grande partita. Ora mi prendo un giorno, poi penso al campionato. Che Juve ci aspettavamo? Avevamo giocato poco tempo fa, fanno della tecnica e degli inserimenti la loro arma migliore. Il gol sapevamo che l'avremmo fatto, gli abbiamo dato problemi. Molto arrabbiato per i 2 gol presi, vuol dire che ancora abbiamo dei blackout. C'è soddisfazione, meritavamo anche all'andata, penso e sono convinto di questo. Mi aspettavo Wesley, non mi aspettavo Marques e Portanova. Dedico a Firenze e Commisso, che ha sofferto con noi dagli Usa".