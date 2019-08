La Fiorentina ha chiuso il colpo per rinforzare la difesa in questi ultimi giorni di mercato. Secondo quanto riportato da Sportitalia, infatti, domani arriverà in città Martin Caceres, ex della Juventus, che sosterrà le visite mediche, prima di firmare il nuovo contratto con il club viola, per un anno più opzione per il secondo. Caceres, al momento svincolato, ha trovato dunque una nuova squadra.