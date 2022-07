La Fiorentina sembra aver perso la pazienza per quel che riguarda la situazione legata al futuro di Milenkovic. Il centrale serbo infatti non ha ancora deciso cosa fare del suo destino e proprio per questo, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club gigliato avrebbe fissato la data del 6 agosto come termine ultimo per una sua eventuale partenza. Nel caso in cui non dovessero arrivare offerte concrete il calciatore resterà a Firenze.