Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di domani contro il Bologna: “D’ora in avanti saremo giudicati in base alla vittoria contro la Juventus, e sta a noi fare partite di quel livello. Contro il Bologna ci saranno altre difficoltà, una squadra che verticalizza molto, ha idee. Sicuramente sarà una partita molto molto difficile. Temo una squadra che gioca insieme da 2 o 3 anni, non mollano niente e si è visto anche con l’Atalanta”.



PAURA - “Quando si ottiene un risultato così importante e inaspettato aumenta l’autostima, e il lavoro viene ripagato. Dobbiamo continuare così, a ragionare come stiamo facendo. La ripresa è sempre un rischio, ci siamo allenati bene e spero di rivedere in campo le cose che abbiamo provato. Sono convinto che mentalmente siamo già in partita”.