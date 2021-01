L'allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, è intervenuto ieri in conferenza stampa per presentare il match tra la sua squadra e il Bologna. Nel corso della conferenza, Prandelli ha avuto modo di tornare sulla vittoria prima della sosta della Fiorentina sulla Juventus per 3 a 0 che ha chiuso il 2020 viola e bianconero: "Da adesso in poi verremo sempre giudicati in base alla partita di Torino. Sta a noi mantenere lo stesso atteggiamento e la stessa voglia di vincere. La vittoria contro la Juve ha aumentato l'autostima, sta a noi continuare su questa strada".