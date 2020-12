Dopo la partita di stasera contro il Parma, la Juventus si preparerà per la sfida casalinga contro la Fiorentina di martedì. Queste a tal proposito le parole dell'allenatore viola Cesare Prandelli dopo il match pareggiato 1-1 col Verona oggi pomeriggio: "Juve? Dovremo fare la prestazione su un campo difficile, cercheremo di recuperare le energie per arrivare mentalmente pronti. Nelle ultime due partite le prestazioni ci sono state, la vittoria che manca non deve influenzarci. Dobbiamo migliorare in fase offensiva, ma oggi era difficile perché aver preso subito il rigore ci ha fatto spendere molte energie. Nella ripresa abbiamo portato pochi uomini in area di rigore".