Dopo il pareggio contro il Sassuolo, il ds della Fiorentina Danieleha fatto il punto sulla squadra viola, tra campo e mercato: “Siamo delusi per l’ultimo risultato, ma soddisfatti per quello che stiamo facendo” ha detto durante la premiazione per la carriera.- “La scelta di puntare su di lui è stata condivisa da tutti e ci sta dando ragione. Volevamo ricreare quell’entusiasmo che si era perso”.- “Ce l’abbiamo messa tutta offrendo un contratto che la Fiorentina non aveva proposto neanche a Batistuta. Ma non è stato accettato”.- “È un giocatore forte, ma del Lille. Non posso dire altro, il mercato apre il 3 gennaio. Siamo una società sempre in movimento che cerca di migliorarsi, quello che guardiamo ora possiamo farlo anche per giugno”.