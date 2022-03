Il Direttore Sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato ai canali ufficiali della società viola al termine della sfida di campionato contro il Bologna. Queste le sue parole:



PRADÈ - In Serie A è impossibile non soffrire, le squadre sono tutte organizzate. Anche quando fai la partita negli ultimi 10 minuti cambia tutto. La squadra esprime un calcio ben chiaro, siamo una squadra con un'identità forte, cerchiamo sempre di vincere e fare la partita. Poi ci sono le situazioni in cui rischi di prendere gol, contro squadre con giocatori forti. Possiamo vincere o perdere contro tutti. Speriamo di vincere qualche partita in più e perderne meno".