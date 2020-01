Daniele Pradé, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato a Dazn nell'immediata vigilia della sfida tra il Bologna e i viola. Tra i temi toccati anche il futuro di Federico Chiesa: "Chiesa per noi è determinante, da solo può risolvere tanti problemi. Questo suo stare dentro la situazione ci fa solo piacere: ce l'aveva già dimostrato ma vuoi per infortuni o altro, non era disponibile. Ora è rimasto qui per lavorare, niente vacanze: si è riposato solo a Natale e confidiamo molto in Federico". L'esterno della nazionale piace alla Juve da tempo.