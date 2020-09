Daniele Pradè ha parlato del mercato della Fiorentina: "Chiesa? Il presidente è stato chiaro. In caso di offerte giuste, lo avremmo fatto partire. Ma ad oggi non sono mai arrivate. E Federico si sta comportando benissimo. Quindi avanti così, vedremo al 5 ottobre se le cose saranno cambiate o meno. Per Milenkovic, invece, la situazione non è semplice, ma ha altri due anni di contratto e siamo tranquilli. Pezzella è il nostro capitano, mentre Biraghi lo abbiamo fortemente rivoluto, è una richiesta del mister”.



MANDZUKIC - "Thiago Silva? Non ho mai sentito il procuratore e nemmeno il Psg. Stesso discorso per Mandzukic. De Paul lo conosco ed è forte, ma ora non rientra negli schemi tattici della Fiorentina. Milik e Piatek sono due giocatori fortissimi. Ma uno è a Napoli e uno a Berlino, e non abbiamo mai parlato con nessuno dei due”.