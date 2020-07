Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il ko casalingo contro il Sassuolo. Il dirigente viola si è scagliato contro i suoi giovani, con Chiesa e Castrovilli che sono stati tra i peggiori in campo: "Quando giochi in A se non sei cattivo perdi, per gli episodi, le ripartenze, gli errori difensivi. C'è da pedalare, tutti dicono che siamo pieni di talenti: dimostriamolo tirando fuori gli attributi. Oggi è un passo indietro. Gli episodi fanno le gare: potevamo segnare subito, poi abbiamo preso due gol. Sono arrabbiato perché abbiamo talento ma ci dobbiamo mettere di più, dobbiamo mangiare sportivamente l'avversario. Tutti parlano di situazioni incredibili sul mercato, ma bisogna farlo vedere in campo, dare di più".





SU COMMISSO - "E' molto deluso, non si aspettava una stagione del genere. Ci assumiamo le nostre responsabilità ma sapevamo che sarebbe stata un'annata particolare in cui dovevamo far crescere i giovani. Il lockdown non ci ha aiutato, oggi non sono contento perché gli episodi vanno sfruttati. Bisogna essere cattivi e noi non lo siamo stati".