Il direttore sportivo dellaDanieleha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria contro il Genoa, facendo anche un commento a sorpresa suche, appena arrivato in prestito dalla, si è reso subito protagonista all'esordio con una prestazione più che positiva. Ecco le sue dichiarazioni: "Arthur è stato come un cane tenuto in gabbia per un periodo di tempo. Una volta riaperta è diventato quasi pazzo. Aveva voglia di giocare".