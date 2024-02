L'ex centrocampista della Fiorentina Davidha parlato in un'intervista a Radio Bruno: "Bologna? Io guardo sempre la Fiorentina, mi dispiace perché dopo le feste la squadra di Italiano si è persa un po' per strada. I viola erano quarti e giocavano benissimo, adesso invece vedo tanti problemi. Non ci voleva il momento no di Bonaventura. Io da giocatore ho sempre scelto la comodità, mia e della mia famiglia. Al calciatore le cose devi dirgliele in faccia, soprattutto in una piazza importante come Firenze. Maxime Lopez? Io credevo tanto in Torreira, poi il ragazzo ha scelto di andare via, ma era lui il giocatore perfetto per la Fiorentina. Accanto al regista serve un giocatore di sostanza che corre anche per lui."- "Ho sempre preferito il centrocampo a tre nella mia carriera. In questo periodo la Fiorentina non riesce più a dominare la partita, mentre due mesi fa ci riusciva. Il 4-2 contro la Juventus è stato 'un orgasmo', lì ho capito quanto la città teneva a quella partita. Eravamo una squadra di "scarti" eppure abbiamo fatto molto bene.