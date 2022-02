Operazione rilancio quella di Krzysztof Piatek che ha scelto la Fiorentina. Rifiutando un'offerta del Genoa, sua ex squadra dove ha trovato fortuna, poi l'esperienza al Milan e alla fine all'Hertha Berlino. Fino alla decisione di tornare in Italia. Il giocatore ha accettato una sfida sulla carta impossibile: quella di essere il vice Vlahovic, alla fine la partenza del serbo ha favorito il pistolero che ora può giocare titolare lasciando in panchina Cabral. Un affare dunque per la Fiorentina che ha preso il giocatore in prestito gratuito e con riscatto fissato a 15 milioni se esercitato entro il 1 giugno. Il suo inizio è stato incredibile, con 4 gol in 5 partite tra campionato e Coppa Italia, un bottino che sarebbe potuto essere più ricco se non avesse calciato sul palo il rigore del possibile 1-0 contro lo Spezia.