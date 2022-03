Il bomber della Fiorentina Krzysztof Piatek oggi ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere dello Sport. Gli è stato chiesto come fermare il bomber serbo attualmente in forza alla Juventus Dusan Vlahovic. Questa la risposta dell'ex giocatore del Milan:



VLAHOVIC - "Con lui mi sono allenato forse tre settimane. E’ indiscutibilmente un grande attaccante, lo ha dimostrato segnando tanti gol qui e facendo molto bene anche alla Juventus. Dovremo essere tutti pronti, i difensori e non solo loro, tutta la squadra, anche io e Cabral".