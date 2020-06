German Pezzella, difensore della Fiorentina, parla a Viola Channel degli episodi che hanno deciso la sfida, poi persa, contro la Lazio, tra cui il discusso rigore concesso dall'arbitro Fabbri a Caicedo: "Dobbiamo rivederci la gara e controllare gli episodi che ci hanno fatto tornare a casa senza punti. Ora pensiamo al Sassuolo, dobbiamo rimanere concentrati perché abbiamo tante gare ravvicinate. Abbiamo bisogni di punti e dobbiamo affrontare le prossime partite con la testa giusta. Il Sassuolo è una squadra di grandi giocatori, sono appena sopra di noi in classifica. Dobbiamo affrontare questa gare al meglio e dare qualcosa in più per portare i tre punti a casa".