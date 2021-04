German Pezzella, leader difensivo della Fiorentina, ha commentato a caldo su Sky Sport il pareggio per 1-1 contro la Juventus: "Abbiamo disputato un gran primo tempo, abbiamo sbagliato alla prima azione della ripresa e non dovevamo farlo. Ma siamo riusciti a riordinare subito le idee e portare a termine la gara che dovevamo fare. Quest'anno ci ha penalizzato la discontinuità di prestazioni. Oggi abbiamo fatto una grande partita, peccato non essere riusciti a portare a casa i 3 punti. Per la salvezza ci mancano ancora diverse partite, tutte da affrontare contro una finale, con lo spirito di provare a vincere anche contro squadre di questo calibro. Oggi ci è mancato davvero poco."