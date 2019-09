Secondo quanto riportato da La Nazione, il nuovo centravanti della Fiorentina, il brasiliano Pedro, potrebbe non essere convocato per la gara contro la Juventus di sabato. Il giocatore, arrivato domenica a Firenze, è reduce da una lesione al muscolo posteriore della coscia e, per quanto nelle speranze di Montella ci sia quella di averlo a disposizione già da questa giornata, potrebbe invece slittare di una settimana ancora la prima convocazione in maglia viola.